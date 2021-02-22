Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на языковой скандал, который произошел во время футбольного матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами "Львов" и "Колос".

Напомним, в ходе инцидента главный тренер львовской команды Виталий Шумский потребовал от четвертого судьи Николая Кривоносова разговаривать на украинском языке, за что наставник получил от главного рефери Виктора Копиевского желтую карточку.

В понедельник, 22 февраля, "мовный омбудсмен" заявил, что направил председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко письмо с просьбой разобраться в инциденте.

"Из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм Закона", - говорится в письме.

Также в своем обращении к главе УАФ Креминь напомнил, что еще 20 ноября 2020 года в адрес ассоциации им было направлено письмо с просьбой "принять дополнительные организационные, информационные и другие мероприятия" по обеспечению выполнения спортивной организацией норм языкового закона.

Кроме того, омбудсмен заявил, что призывал руководство УАФ довести до сведения членов ассоциации его рекомендации "по защите государственного языка по нормам Закона, касающихся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций".

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации", - резюмировал Креминь.

Напомним, на после матчевой пресс-конференции тренер "Львова" Виталий Шумский рассказал подробности инцидента. По словам наставника, он подошел к четвертому судье, чтобы "сказать ему что-то по игре", однако тот начал разговаривать на русском языке.

"А я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - заявил Шумский.

Отметим, что языковые скандалы в Украине участились в том числе и по причине вступления в силу нормы об украинизации сферы обслуживания. Например, в Кривом Роге одна из сотрудниц отделения "Укрпочты" говорила с клиентом на русском языке, после чего ее уволили.

Также мы рассказывали о том, как без работы из-за языкового закона осталась бариста. Это произошло после того, как на просьбу клиента кофейни продать ей "тистечко" девушка ответила, что не знает, что это такое.