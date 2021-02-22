Новое исследование показало, что цветные представители ЛГБТ в США значительно чаще сталкиваются с неблагоприятными последствиями пандемии Covid-19 для здоровья и экономического состояния, чем белые люди, не принадлежащие к сексуальным меньшинствам.

Об этом говорится в исследовании Института Уильямса, аналитического центра юридической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает "NBC news".

"Люди в Америке по-разному переживают пандемию, - сказал NBC News Брэд Сирс, временный исполнительный директор Института Уильямса и автор отчета. "Во многих результатах вы можете увидеть комбинированное влияние сексуальной ориентации, расы и этнической принадлежности".

В исследовании отмечается, что непропорциональные эффекты можно обнаружить "по ряду показателей".

"Цветные ЛГБТ с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19, лично знать кого-то, кто умер от COVID-19, и испытать несколько типов экономической нестабильности в результате пандемии", - говорится в исследовании. "Они также с большей вероятностью будут соблюдать меры общественного здравоохранения, такие как тестирование на COVID-19, социальное дистанцирование и ношение масок, чем белые люди, не принадлежащие к ЛГБТ".

Данное исследование провели вслед за другим Центром по контролю и профилактике заболеваний, который обнаружил, что у сексуальных меньшинств более высокий уровень некоторых основных заболеваний, таких как рак, болезни почек, сердечные заболевания, диабет и астма, которые могут увеличить риск серьезных заболеваний.

Согласно полученным данным, цветные ЛГБТ-люди в два раза чаще, чем белые респонденты - независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности - сообщали о положительном результате теста на Covid-19 (14,5% против чуть более 7%), в то время как белые люди, не принадлежащие к ЛГБТ - 10,6%.

"Раса играет здесь огромную роль", - сказал Сирс, добавив: "Когда мы думаем о перекрестном влиянии, это настолько ясно, насколько мы можем видеть это в данных".

Что касается личного влияния, исследователи обнаружили, что цветные люди - независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности - более чем на 50 процентов чаще, чем их белые коллеги, лично знакомы с кем-то, кто умер от Covid-19.

Кроме того, цветные ЛГБТ-люди почти в три раза чаще, чем белые, не принадлежащие к ЛГБТ, сообщают о недавнем увольнении (15 процентов против 5,4 процента). Белые ЛГБТ и цветные люди, не принадлежащие к ЛГБТ, сообщили об аналогичных показателях (10,4 процента против 11,5 процента).

Цветные ЛГБТ-люди также почти в два раза чаще, чем белые, не принадлежащие к ЛГБТ, сообщали о том, что обеспокоены своей способностью оплачивать свои счета (63 процента против 33 процентов), при этом показатели среди белых и цветных людей, не принадлежащих к ЛГБТ, находятся где-то посередине. (42 процента и 55 процентов соответственно).

Сирс предположил, что на экономические данные могут влиять несколько других факторов, помимо расы и статуса ЛГБТ, включая возраст, пол и род занятий.

Респонденты из числа ЛГБТ были в целом моложе, чем респонденты, не принадлежащие к ЛГБТ, и он отметил, что "молодые люди занимались более тяжелыми работами и имели меньше экономической стабильностью".

Он также добавил, что ЛГБТ чрезмерно представлены "в профессиях, которые больше всего пострадали, включая розничную торговлю, общественное питание и здравоохранение".

В докладе указывается, что уровень обеспокоенности пандемией среди ЛГБТ-людей выше, чем у лиц, не принадлежащих к ЛГБТ, равно как и их склонность следовать руководящим принципам общественного здравоохранения.

Согласно отчету, 90 процентов респондентов из числа ЛГБТ заявили, что они обеспокоены пандемией, а 85 процентов заявили, что опасаются заболеть, по сравнению с 82 процентами и 75 процентами респондентов, не принадлежащих к ЛГБТ.

Примерно 94 процента респондентов из числа ЛГБТ заявили, что они следовали рекомендациям общественного здравоохранения, например, ношение маски, по сравнению с 89 процентами респондентов, не принадлежащих к ЛГБТ, а 80 процентов респондентов из числа ЛГБТ заявили, что практиковали социальное дистанцирование, по сравнению с 75 процентами респондентов, не принадлежащих к ЛГБТ.

Сирс отметил, что пандемия выявляет уже существовавшее в обществе неравенство по признаку расы, пола и сексуальности, и сказал, что для усилий администрации Байдена по борьбе с пандемией было бы "чрезвычайно полезно" иметь данные о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Неудивительно, что эпидемия непропорционально поразила цветных людей, и неудивительно, что эта пандемия непропорционально поразила ЛГБТ", - сказал он.

Он добавил, что эффективная вакцина сама по себе не положит конец кризису в области здравоохранения: "Устранение этого укоренившегося неравенства расы, этнической принадлежности, сексуальности и пола - единственный способ преодолеть эту пандемию и предотвратить следующую".

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