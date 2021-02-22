На этой неделе в Украину придет метеорологическая весна: среднесуточная температура перейдет через 0 градусов в сторону повышения.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Приход весны в Украину - это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через 0 градусов в сторону повышения. И этот переход таки произойдет на этой неделе. Поэтому можно говорить, что зима если и вернется, что это будет очень краткосрочные ее проявления. Таким образом можно говорить, что весна в Украине почти стартовала", - сказал он.

Также Кульбида предупредил о климатических изменениях. По его словам, украинцам нужно привыкать к повышению температурного режима как зимой, так и летом, а также к более частой смене атмосферных процессов.

По его мнению, это неплохо: ведь Украина будет меньше расходовать средств на энергоносители. Также, по словам синоптика, с повышением температуры Украина сможет в год выращивать по 2 урожая определенных культур, например картофеля, кроме того расширить на север выращивание ряда культур, например риса.

Николай Кульбида о погоде - с 04:14:30

Напомним, синоптики прогнозируют небольшое потепление до 24 февраля, после этого снова ударят морозы.

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