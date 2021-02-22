В Киеве задержали администратора одной из так называемых групп-смерти, которые принуждают подростков к совершению суицида.

Об этом сообщила глава управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, передает "Апостроф".

"Не так давно была выявлена девушка, которая была куратором одной из таких игр и втянула 13 детей в общение, связанное с подстрекательством к совершению самоубийства. Сейчас она находится на лечении, у нее психические отклонения", - говорит Лариса Зуб.

По данным правоохранителей, в прошлом году в Украине дети в возрасте от восьми до 17 лет совершили 137 самоубийств. Чаще всего на самоубийство идут подростки 14-17 лет. Парни вдвое чаще девушек заканчивают жизнь самоубийством. Девушки, как правило, делают это демонстративно.

При этом не всегда удается установить причину самоубийства подростка.

"Очень часто бывают случаи, когда дети совершают самоубийство, и полиция, проверяя причины, не находит ни записок, ни каких-либо предпосылок к тому, что на ребенка психологически влияли", - добавила Лариса Зуб.

Напомним, покончивший с собой 28 января под Киевом 10-летний мальчик мог состоять в группе, принуждающей к суициду, поэтому расследование дела доверили более высокой инстанции.

Также мы сообщали, что по словам заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александра Урина, в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно возросла тенденция суицидальных настроений.