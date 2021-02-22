В Раду внесли законопроекты, предусматривающие запрет в Украине на продажу лекарств несовершеннолетним гражданам и введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, инициатива, с которой выступил профильный комитет Рады, связано с резким увеличением числа попыток детских самоубийств в начале 2021 года.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - сообщил Радуцкий.

По данным Радуцкого, первым законопроектом предлагается внести изменения в статью 21 закона Украины "О лекарственных средствах". Если это произойдет, то реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лекарственных средств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от 102 до 425 грн. За повторное нарушение - от 425 до 1 190 грн.

Кроме того, Радуцкий считает, что одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".

"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - написал Михаил Радуцкий.

Напомним, недавно в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Киеве.

Также мы писали о том, что из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям.

Кроме того, "Страна" разбиралась, почему после волны гибели подростков в Украине снова заговорили о группах смерти.