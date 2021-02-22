Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились ввести санкции по делу российского оппозиционера Алексея Навального против руководителей правоохранительных ведомств РФ.

Об этом стороны договорились на саммите в Брюсселе в понедельник, 22 февраля, информирует Reuters.

По данным агентства, в санкционный список могут попасть глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор России Игорь Краснов.

Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

Глава дипломатии ЕС ранее пояснил, что ряд стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного решения и консенсуса по персоналиям.

Окончательное утверждение нового санкционного списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта, на котором европейские лидеры обсудят стратегию отношений с Россией.

Напомним, 2 февраля, московский суд вынес приговор и назначил оппозиционному политику Алексею Навальному 3,5 года колонии общего режима. Фактически он отсидит чуть больше двух лет, так как суд зачел ему срок, проведенный в СИЗО и под домашним арестом.

На следующий день после судебного приговора официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии не исключает введение очередных санкций против России.