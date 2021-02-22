К осени в Беларуси появится своя вакцина от коронавируса, а пока белорусам предлагают российский препарат "Спутник 5". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко отметил, что в России уже три зарегистрированных вакцины, что, по его мнению, говорит о высочайшем уровне науки. По словам Бацьки, Беларусь тоже продвигается в этом направлении.

"Мы тоже идем этим путем и к осени мы получим и свою вакцину, и специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас и дома часто обсуждаем - вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки.

Напомним, во время встречи в Сочи лидеры двух государств обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Также мы сообщали, что Лукашенко закашлялся на выступлении и сорвал овации.