В понедельник, 22 февраля, при попытке вылететь из Украины на чартерном рейсе был задержан один из фигурантов дела "Приватбанка".

Об этом в Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, самолет с одним пассажиром - фигурантом дела "Приватбанка" - вылетел из Днепра и успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы. Рейс, который следовал в Вену, посадили в "Борисполе".

"В спецоперации принимала участие СБУ. В аэропорту "Борисполь" идет задержание и вручение фигуранту подозрения, которое подписала Ирина Венедиктова. Фамилию фигуранта дела объявят правоохранительные органы", - написал Лещенко.

Позже "Украинская правда" сообщила, что речь идет об экс-первом замглавы "Приватбанка" Владимире Яценко.

Напомним, "Страна" писала о том, что летом Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Штатах.

Также сообщалось, что Боголюбов через суд требует признать его собственником трети акций "ПриватБанка".