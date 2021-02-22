Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться ухода с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, в понедельник, 22 февраля, в ходе общения с журналистами после форума "Украина-30: Инфраструктура".

"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - заявил Зеленский.

Зеленский о Тупицком - с 28:40

Напомним, с октября 2020 года в Украине продолжается конфликт вокруг КСУ после его решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. После чего президент заявил, что нынешних судей Конституционного суда Украины нужно заменить на "независимых и уважаемых юристов".

29 декабря 2020 года президент отстранил на два месяца от исполнения обязанностей главу КСУ после того как ему объявили подозрение от Офиса генпрокурора по статьям, "которые демонстрируют конфликт интересов".

С января сотрудники госохраны не пропускают Александра Тупицкого на его рабочее место.

Отметим, что срок действия указа Зеленского об отстранении с должности Тупицкого истекает уже на этой неделе. Но, по данным "Страны", его хотят продлить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.