"Напоминает чеснок". "Слуга народа" Беленюк заявил, что определяет перенесших Covid людей по запаху подмышек
Нардеп от "Слуги народа" и борец Жан Беленюк, которому недавно исполнилось 30 лет, заявил, что может определять людей, перенесших Covid-19, по запаху пота.
Об этом он написал в Facebook.
"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах", - написал нардеп.
По его словам, этот специфический запах напоминает ему чеснок.
"Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - заявил Беленюк.
Напомним, "слуга народа" Жан Беленюк переболел Covid-19 прошлой осенью.
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