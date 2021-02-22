Нардеп от "Слуги народа" и борец Жан Беленюк, которому недавно исполнилось 30 лет, заявил, что может определять людей, перенесших Covid-19, по запаху пота.

Об этом он написал в Facebook.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах", - написал нардеп.

По его словам, этот специфический запах напоминает ему чеснок.

"Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - заявил Беленюк.

Напомним, "слуга народа" Жан Беленюк переболел Covid-19 прошлой осенью.

Также мы писали о том, как Беленюк показал, чем кормят в столовой Рады, и пожаловался, как там все дорого.