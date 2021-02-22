В администрации сервиса онлайн-диалогов Clubhouse подтвердили утечку диалогов некоторых пользователей платформы на сторонний сайт. При этом в компании заверили, что хакер, который получил доступ к данным пользователей, уже заблокирован, сейчас предпринимаются дополнительные меры по повышению безопасности соцсети.

Об этом информирует Bloomberg.

По данным издания, хакерская атака на Clubhouse обрушилась на минувших выходных. Неизвестный пользователь смог перенаправить аудио из нескольких "комнат" (так называются групповые голосовые чаты в Clubhouse - Ред.) в на сторонний сайт, поделилась представитель платформы Рима Бахнаси.

В то же время она не уточнила подробности кибератаки. Бахнаси заверила, что компания навсегда заблокировала аккаунт взломщика и ввела новые меры, чтобы предотвратить дальнейшие утечки.

В свою очередь директор компании по кибербезопасности Stanford Internet Observatory и бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стамос утверждает, что для взлома хакеры построили свою систему на основе алгоритма JavaScript, который использовался для разработки приложения Clubhouse. По сути, пользователь придумал способ удаленно поделиться со всем миром своим логином от соцсети, добавил гендиректор австралийской компании Internet 2.0 Роберт Поттер.

По его словам, основная проблема общения на этой платформе состоит в том, что люди уверены в приватности их разговоров в Clubhouse. Однако все разговоры в рамках этого сервиса записываются. Компания Стамоса установила, что Clubhouse для фоновых операций использует мощности компании Agora, зарегистрированной в китайском Шанхае. Через Agora проходит обработка потоков данных и звука. Сам Clubhouse отвечает за пользование сервисом: поиск друзей и подходящих комнат, где идут разговоры.

Напомним, широкую популярность Сlubhouse обрел в феврале этого года. Платформа позиционирует себя как сервис обмена аудиосообщениями. Также платформа дает возможность пользователям общаться в рамках "комнат", к которым могут присоединяться слушатели. В дискуссиях соцсети участвовал, в частности, миллиардер Илон Маск.

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