Госстат раскрыл причины смертности украинцев. Фото: Страна

В 2020 году от Covid-19 в Украине умерло 20 709 человек, причем почти треть (6175) скончались в декабре. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа -  11 358 человек (в том числе, в декабре - 2 296). Такие данные опубликовала Госслужба статистики, конкретизируя причины смертности в Украине.

Всего за год умерло 616 835 человека (в том числе в декабре - 67 663 человека). По данным Госстата, за 2020 год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек:

  • Туберкулез - 2 886
  • СПИД - 2 868 

Наиболее частыми причинами смерти выделяют:

  • Болезни системы кровообращения - 408 721
  • Ишемическая болезни сердца - 284 997 человек
  • Злокачественные новообразования (рак) - 77 161
  • Болезни органов пищеварения - 24 215 человек.

 

Еще 28 062 украинцев погибли в результате внешних причин:

  • ДТП - 3 967 
  • Утопление 1 468
  • Пожары - 1 133
  • Случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 570
  • Отравление алкоголем - 2107
  • Самоубийства - 6 092
  • Умышленные убийства - 1 330

данные о смертности в Украине в 2020 году

Ранее "Страна" писала о том, что число смертей в Украине в 2020 году оказалось наибольшим за 5 лет.

Также мы разбирались, почему в Украине в 2020 году резко выросла смертность и при чем тут ковид.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.