В 2020-м от коронавируса умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии
В 2020 году от Covid-19 в Украине умерло 20 709 человек, причем почти треть (6175) скончались в декабре. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа - 11 358 человек (в том числе, в декабре - 2 296). Такие данные опубликовала Госслужба статистики, конкретизируя причины смертности в Украине.
Всего за год умерло 616 835 человека (в том числе в декабре - 67 663 человека). По данным Госстата, за 2020 год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек:
- Туберкулез - 2 886
- СПИД - 2 868
Наиболее частыми причинами смерти выделяют:
- Болезни системы кровообращения - 408 721
- Ишемическая болезни сердца - 284 997 человек
- Злокачественные новообразования (рак) - 77 161
- Болезни органов пищеварения - 24 215 человек.
Еще 28 062 украинцев погибли в результате внешних причин:
- ДТП - 3 967
- Утопление 1 468
- Пожары - 1 133
- Случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 570
- Отравление алкоголем - 2107
- Самоубийства - 6 092
- Умышленные убийства - 1 330
Ранее "Страна" писала о том, что число смертей в Украине в 2020 году оказалось наибольшим за 5 лет.
Также мы разбирались, почему в Украине в 2020 году резко выросла смертность и при чем тут ковид.