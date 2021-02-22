В 2020 году от Covid-19 в Украине умерло 20 709 человек, причем почти треть (6175) скончались в декабре. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа - 11 358 человек (в том числе, в декабре - 2 296). Такие данные опубликовала Госслужба статистики, конкретизируя причины смертности в Украине.

Всего за год умерло 616 835 человека (в том числе в декабре - 67 663 человека). По данным Госстата, за 2020 год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек:

Туберкулез - 2 886

СПИД - 2 868

Наиболее частыми причинами смерти выделяют:

Болезни системы кровообращения - 408 721

Ишемическая болезни сердца - 284 997 человек

Злокачественные новообразования (рак) - 77 161

Болезни органов пищеварения - 24 215 человек.

Еще 28 062 украинцев погибли в результате внешних причин:

ДТП - 3 967

Утопление 1 468

Пожары - 1 133

Случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 570

Отравление алкоголем - 2107

Самоубийства - 6 092

Умышленные убийства - 1 330

Ранее "Страна" писала о том, что число смертей в Украине в 2020 году оказалось наибольшим за 5 лет.

Также мы разбирались, почему в Украине в 2020 году резко выросла смертность и при чем тут ковид.