Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил "Стране", что конфликт по поводу фото, на котором он запечатлен рядом с Рамзаном Кадыровым, решен.

Уруский уточнил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы поговорили с премьером. Вопрос решен", - сообщил вице-премьер.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook фото вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, находившегося рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава правительства потребовал от министра объяснений.

Позже выяснилось, что Уруский принимает участие в военно-технической выставке в Абу-Даби. Именно там и был сделан снимок, который опубликовал премьер Денис Шмыгаль. Также вице-премьер уточнил, что оказался рядом с Кадыровым не по своей воле, а согласно протоколу мероприятия, который был составлен принимающей стороной. Вдобавок к этому Уруский заверил, что не контактировал с главой Чеченской Республики.