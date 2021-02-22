Во вторник, 23 февраля, после небольшого потепления, в Украине снова ощутимо похолодает. Мощные морозы до -15 градусов ожидаются в восточных и центральных регионах нашей страны. При этом на Закарпатье потеплеет до +12 градусов.

О погоде на вторник рассказала народный синоптик Наталья Диденко в соцсети.

По ее прогнозу, в восточной части Украины, Сумской, Черниговской, Полтавской области и в Днепре температура воздуха опустится от ​​-5 до -12 градусов. А ночью на северо-востоке местами будет до -15 градусов.

В западных и южных областях будет значительно теплее. Там столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, а на Закарпатье - до +12 градусов. В остальных регионах ожидается около нуля. Практически по всей Украине будет без осадков.

Во вторник в восточных, северо-восточных регионах и и в центре Украины подует сильный ветер.

В Киеве 23-го февраля в течение дня столбики термометров покажут около нуля градусов. В столице будет без осадков, хотя и облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице ожидается мокрый снег. При этом 24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает, а после - снова потеплеет.

В четверг-пятницу (25 и 26 февраля) в Закарпатье и в Прикарпатье температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине резко потеплеет. В дневные часы большая часть регионов страны войдет в зону плюсовой температуры +1...+12 градусов.

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