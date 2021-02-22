В Сочи началась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина.

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает агентство "БелТА".

Лидеры двух государств во время встречи обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Также Путин и Лукашенко обменяются мнениями по тематике международной повестки дня. Регламента продолжительности переговоров, по данным журналистов, нет.

Кроме того, российский президент предложил белорусскому коллеге вместе прокатиться на лыжах в Красной поляне.

"Надеюсь нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - сказал Путин.

Напомним, ране Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Путина.

В то же время он сказал, что президентом Украины Владимиром Зеленским "не стал бы здороваться с колена".