"Спортмастер" в Украине продолжит работать, несмотря на включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список. В компании считают решение о наложении ограничений необоснованным.

Об этом сказано в заявлении CEO "Спортмастер Украина" Людмилы Кныш, пишет "Интерфакс-Украина".

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – сказано в сообщении.

По словам Людмилы Кныш, сейчас нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Сегодня магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – говорится в сообщении.

При этом, по словам Кныш, одним их приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тысяч).

По словам CEO, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц. В список попали Медведчук, Марченко, Ду Тао и "Спортмастер".

Также мы писали о том, что в "Спортмастере" рассказали, что после введения санкций магазины продолжат работу в штатном режиме.