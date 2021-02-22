В России, на 75-м году жизни скончалась актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", сообщает ТАСС.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

При этом причина смерти пока не сообщается.

Известно, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова - бывшая жена актера Андрея Миронова и мама актрисы Марии Мироновой.

Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

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