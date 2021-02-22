В Демократической Республике Конго боевики напали на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН. В результате погиб посол Италии Лука Аттанасио.

Об этом сообщает Аctualite.

Кортеж попал в засаду рано утром в понедельник, 22 февраля, недалеко от границы с Руандой, рядом с городом Гома в провинции Северное Киву.

В результате нападения, по предварительным данным, погибли три человека. В их числе посол Италии в ДРК, Лука Аттанасио. Также сообщается о смерти его телохранителя и водителя, который находился за рулем автомобиля.

Лука Аттанасио занимал пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года.

Напомним, за три месяца в ДР Конго погибли трое украинских миротворцев.

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