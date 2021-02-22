Правительство Грузии планировало купить украинское приложение "Дій.Вдома", которое контролирует передвижение жителей нашей страны во время на изоляции из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба пишет "Интерфакс-Украина" в понедельник, 22 февраля.

"Грузия действительно планировала купить у нас "Дій.Вдома". Но потом их сторона попросила отсрочку из-за выборов и формирования госбюджета, и теперь это осталось на стадии переговоров", - рассказал он.

Министр добавил, что Грузия интересовалась и хотела узнать о реализации данного приложения, так как оно направлено на решение вопроса контактных лиц и их самоизоляции во время пандемии.

Выскуб также добавил, что практика приобретения цифровых продуктов других стран на международной арене не сильно распространена.

"Конкретные предложения у нас были только по "Дій.Вдома", ведь просто приобрести такие вещи невозможно, их можно только повторить. Это к вопросу е-паспорта, потому что мы понимаем, что эта услуга базируется на демографическом реестре, а в каждой стране это отдельный реестр со своими особенностями и правилами. Но я уверен, что уже через несколько лет очень многие страны начнут свои проекты по внедрению цифровых паспортов", - рассказал первый замминистра цифровизации Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как работает приложение "Дій.Вдома". Помимо контроля за пациентами, которые находятся на самоизоляции, оно также отправляет украинцам актуальную информацию о противодействии распространению карантина и последние данные о заболевших.

Также сообщали о сбоях в этом приложении.