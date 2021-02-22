В Европейском союзе порекомендовали отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) на съезде судей до того, как будет принята реформа ВСП.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Судебно-юридическая газета".

"Вызывает сожаление тот факт, что назначающие ВСП органы, такие как съезд судей, приступают к назначению своих членов ВСП, не дожидаясь усовершенствования процедуры отбора ВСП. Назначение членов ВСП в соответствии со старыми процедурами противоречило бы духу важной реформы, которую взяли на себя украинские власти. Поэтому мы рекомендуем отложить назначение членов ВСП до тех пор, пока не будет создана новая нормативно-правовая база, включая Этическую комиссию", - сказал Маасикас.

По словам посла, обязательствами Украины в рамках макрофинансовой помощи ЕС являются создание Этической комиссии с международным участием, которая будет иметь полномочия проводить разовую оценку добропорядочности и этики членов ВСП и рекомендовать их к увольнению избирающим (назначающим) органам в тех случаях, если будет установлено, что члены ВСП не соответствуют установленным стандартам.

"Осуществить реформу ВСП также настоятельно рекомендовала Венецианская комиссия, которая является наиболее авторитетным консультативным органом в Европе по вопросам верховенства права, а также МВФ и Группа поддержки послов G7 в Украине. В частности, привлечение международных экспертов с высоким уровнем добропорядочности и профессионального опыта к процессу отбора новых членов ВСП позволило бы повысить доверие общества к этому чрезвычайно важному органу судейского управления и к судебной системе в целом, что очень необходимо в Украине", - указал он.

Кроме того, Маасикас подчеркнул, что направление законопроекта президента Украины о реформе ВСП в Венецианскую комиссию только замедлит процесс реформы.

"Я также хотел бы отметить, что запрашивать еще одно заключение Венецианской комиссии на данном этапе по тому же вопросу реформы ВСП, в то время как Венецианская комиссия только недавно, несколько месяцев назад, предоставила вывод с руководящими принципами, не рекомендуется и излишне замедлит процесс реформы", - сказал он.

Также глава представительства ЕС заявил, что реформа ВСП крайне необходима, и выразил надежду, что это чувство неотложности разделяют и украинские партнеры.

"Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку этой реформе для достижения конечных результатов в виде повышения добропорядочности, профессионализма и общественного доверия к украинской судебной системе", - заявил Маасикас.

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала, отдаст ли Зеленский Западу контроль над судебной системой и чья власть сейчас в КСУ.

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