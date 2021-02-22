Стала известна личность мужчины-пешехода, погибшего от двух ударов водителя в центре Киева в пятницу, 19 февраля. Как выяснилось, жертвой агрессивной реакции водителя стал сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко. Об этом в соцсети написал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом.

А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное....", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля в центре Киева пешеходу, который переходил дорогу на "зебре" вместе с товарищем, показалось, что водитель "Хюндай" его едва не зацепил. После этого он решил вернуться и поговорить с таксистом, тот вышел из машины и несколько раз ударил пешехода. В результате мужчина упал и умер.

Как выяснила "Страна" за рулем был молодой гражданин Азербайджана, который живет с женой и тещей, работает на машине, которая оформлена на маму жены.

Также мы сообщали, что убивший пешехода водитель заключен под стражу.