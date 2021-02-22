В Кабмине разгорелся удивительный скандал, аналогов которого не было еще в истории украинской бюрократии.

Сегодня на официальной странице премьер-министра Дениса Шмыгаля в Фейсбуке появилось фото, на котором вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на военной выставке. Премьер подписал снимок лаконично: "Жду от Олега Уруского срочных пояснений".

При этом, премьер Уруского даже не тэгнул, то есть, судя по всему, фраза была рассчитана не столько на оперативную реакцию (и ответ) Уруского, сколько на широкую общественность.

И хотя Уруский быстро отреагировал и прояснил ситуацию, а также заявил, что "конфликт улажен", ко всей этой истории остается немало вопросов.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Откуда взялось скандальное фото

Стоит отметить, что "выстрел" с фото в Фейсбуке попал в цель. Буквально за час пост премьера набрал почти 900 лайков, им активно делятся в ФБ, а скандальное фото уже облетело новостные ленты. Позже появилось также видео, которое косвенно подтверждает подлинность снимка.

Уруского "поймали" в кадре с Кадыровым на крупной международной выставке International Defense Exhibition, IDEX, которая с 21 по 25 февраля проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, на фейсбук-странице самого Уруского еще 21 февраля появилось несколько фото с этой выставки. Он в том же костюме, что и на снимке с Кадыровым. Но эти фото привлекали гораздо меньше внимания, чем снимок с Кадыровым. Также о визите Уруского на выставку есть новость на официальн сайте Кабмина. То есть, сам факт пребывания Уруского на International Defense Exhibition, IDEX не был секретом.

Как и нахождение там Кадырова. Об участии российской делегации и в этой выставке написали многие российские СМИ. В Абу-Даби поехали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, главком сухопутных войск генерал Олег Салюков, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов, — сообщило ТАСС.

Российскую делегацию возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

То есть, и украинская, и российская делегация одновременно находятся на одной и той же выставке IDEX в Абу-Даби, и в теории участники могут друг с другом пересекаться и осматривать одни и те же экспозиции.

Тем не менее, премьер-министра фото Уруского с Кадыровым сильно впечатлило. Причем, насколько, что он потребовал объяснений тут же, и через Фейсбук. Что многих удивило. В комментариях к посту Шмыгаль люди спрашивают, почему бы не уточнить детали по фото у Уруского лично, и есть ли еще какие-то каналы правительственной связи, кроме ФБ.

Стоит отметить, что Уруский отреагировал достаточно быстро и прояснил ситуацию - тоже через Фейсбук". Он заявил, что на фото - официальная церемония открытия выставки и так участников расставили по протоколу.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д. Шмигаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я участвую как глава украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - написал он.

Также он добавил, что во время, в ходе и после церемонии не имел контактов с Кадыровым, который возглавляет делегацию РФ. Также он отметил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - написал Уруский.

Позже он рассказал "Стране", что конфликт улажен.

"Мы поговорили с премьером. Вопрос решен", - сообщил вице-премьер.

"Понятно что это прокол службы протокола - поставить рядом представителей, мягко говоря, недружественных государств. Но наша делегация не имеет к этому никакого отношения. А вот тот факт, что премьер-министр отвлекся на такой нюанс, и тут же начал выяснять отношения в публичной плоскости, уже вызывает вопросы", - говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Повод для отставки?

Бондарчук называет скандальное фото "находкой фотографа". На видео с этой же выставки можно рассмотреть кадр, где человек, похожий на Уруского какое-то время находится возле Кадырова, но через какое-то время из кадра исчезает. То есть, их соседство похоже на случайное.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский скандалом сильно озадачен. "Не удивлюсь, если скоро в Тик-ток будут комментировать", - сказал он, намекая на достаточно странный способ разобраться с Уруским, который выбрали у Шмыгаля.

Впрочем, наши источники, близкие к "Укроборонпрому", говорят, что этот "информповод" появился не просто так. На самом деле историю со снимком с Кадыровым могут использовать, чтобы отправить Уруского в отставку. О его отставке, кстати, говорят уже давно. В Раде уже собирали голоса за отставку Уруского.

Как рассказывал нам наш источник, Уруского "подсиживает" новый глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он, кстати, сейчас тоже в Абу-Даби и активно постит фото с выставки.

"С этим вопросом (по отставке Уруского -Ред) к президенту ходит Арахамия (именно его человеком считается Гусев - Ред.). Формально в их пользу играет тот факт, что Уруский на своем посту за полгода фактически ничего не сделал", - рассказывал нам источник.

На недавнем Кабмине Уруский активизировался, и вынес сразу несколько проектов. Но, к слову, их критиковали. В частности, идею о внедрении института конструкторов, через которые предлагаясь пропускать оборонные госзаказы, назвали "устаревшей" и вообще пережитком советского прошлого.

Как говорит наш источник, попытки убрать Уруского продолжаются. И сейчас мы наблюдаем одну из них.

"Причем, тут, судя по всему, стояла цель уже не просто отправить Уруского в отставку по-тихому, а еще и раскрутить по этому поводу скандал, так, чтобы уже наверняка. И действуют уже через премьера", - говорит наш источник.

Он говорит, что убрать Уруского через президента "не получается". Якобы, с Зеленским у вице-премьера сейчас полное взаимопонимание. А вот в Кабмине он "чужой". Есть также мнение, что таким образом пытались подставить самого Шмыгаля.

"Очень некрасиво и глупо получилось. Пост уже написан и расшарен, удалять неудобно, а сама ситуация выеденного яйца не стоит", - говорит источник.