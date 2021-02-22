Министерство образования и науки обнародовала рекомендации для работы школ в Украине во время адаптивного карантина, который вступит в силу с 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Приоритетом организации функционирования учебных заведений остается неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 22 августа 2020 года №50", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в случае организации дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Оно обязано обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости предоставлять им поддержку в образовательном процессе.

В соответствии с постановлением правительства №104, с 24 февраля по 30 апреля 2021 года на всей территории Украины введен адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов устанавливается соответствующая зона с определенными ограничениями.

Со среды, 24 февраля, по всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.

В школах будут действовать такие правила: запрет посещать учебные заведения учащимися в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находится более 50% учащихся и персонала учреждения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учащихся более чем из одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей) проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 кв. м площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест в каждом.

В то же время в случае установления на территории региона "красного" уровня эпидемической опасности запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме учащихся учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, Украину начнут делить на карантинные зоны со среды, 24 февраля. Тогда же в стране заработают обновленные правила карантина.

Также мы публиковали полный список ограничений всех зон "карантина" в Украине.