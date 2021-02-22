Авторитетная американская газета The New York Times вышла с 500 тысячами точек на первой полосе, чтобы продемонстрировать масштабы смертности от коронавируса в Соединенных Штатах.

"Все началось с одной точки. Потом они выросли почти до полумиллиона. График на первой полосе изображает все разрушения, нанесенные Covid-19 стране", - рассказали в газете.

Выпуск от 21 февраля вышел с заголовком "Потери: Америка приближается к полумиллиону смертей от коронавируса".

Издалека изображение на первой странице New York Times выглядит как размытое пятно серого цвета, а вблизи отчетливо видны полтысячи отдельных точек, каждая из которых представляет собой одну жизнь, потерянную в Соединенных Штатах из-за коронавируса за менее, чем 12 месяцев.

"Мы пытаемся просто напомнить людям о том, что все еще происходит. Потрясает скорость, с которой все это происходит", - рассказал графический редактор Лорен Лезерби.

Напомним, в мае 2020 года номер The New York Times вышел с именами тысячи умерших от коронавируса граждан США на обложке.

Также мы писали, что в США обнаружили гибридный штамм коронавируса.