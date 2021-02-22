Утром во вторник, 23 февраля, в Украине ждут прибытия первой партии индийской вакцины CoviShield.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь и у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - сказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Также он добавил, что уже сейчас Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.

"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield – Ред.)", - сказал заместитель главы Офиса президента.

Что касается поставок вакцин AstraZeneca и Pfhizer в рамках международной программы COVAX, Тимошенко отметил, что их поставки должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", вследствие чего их поставки перенесли на начало марта.

"По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства они будут бесплатными. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - заявили в Офисе президента.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский назвал вакцину CoviShield, которую везут в Украину из Индии, одной из лучших в мире.

Также мы сообщали, что Степанов записал в Индии ролик, как отгружают вакцину для Украины.