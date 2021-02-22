Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставить Украине транш на 700 млн долларов из-за еще не принятых законов.

Об этом Зеленский рассказал в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 млн и еще 700 млн. Сейчас они должны были назвать дату, когда будет выделен второй транш на еще 700 млн. Программа не выполнена из-за нескольких вещей", - сказал Зеленский.

По словам президента, среди причин невыполнения программы есть ряд законов, которые власть должна еще принять. В частности, это закон о Высшем совете правосудия (ВСП).

"Впрочем, соответствующий законопроект о ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, - сказал президент. - Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность".

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

Напомним, миссия МВФ работала в Украине в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. Однако сторонам так и не удалось пересмотреть программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Ранее Зеленский заявил, что считает, что Украина получит деньги от МВФ до конца этого года.