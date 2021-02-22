В ночь с воскресенья на понедельник, 22 февраля, в Черниговской области фура упала с моста в реку Десна. По предварительным данным, водитель не смог выбраться из кабины грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел около полуночи на 137 км дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи, в районе села Шестовица. Фура пробила ограждения на мосту и упала в реку. По данным заявителя, который обратился в полицию, из кабины грузовика никто не выбрался.

На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и водолазы. Следователи открыли производство по ст. 286 УК Украины - нарушение ПДД. Сейчас правоохранители устанавливают, кто находился в машине в момент аварии.

Напомним, ранее под Ивано-Франковском фура на полном ходу протаранила маршрутку.

Также мы писали о том, что под Днепром из-за уснувшего водителя в кювет улетела фура с бананами и пострадали еще два грузовика.