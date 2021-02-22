Южнокорейская компания Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования строительства в Украине скоростной железнодорожной сети европейского формата (1 435 мм).

Об этом в понедельник, 22 февраля, во время форума "Украина 30. Инфраструктура" сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В марте у нас выезжает (в Корею - Ред.) делегация из представителей министерства инфраструктуры и "Укрзализныци". Там будут подписаны в том числе эти меморандумы... Нам выделяют грантовые $2 млн на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, подписываются соглашения по сотрудничеству и готовим межгосударственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект", - сказал министр.

Напомним, ранее в ходе форума Зеленский рассказал о новых маршрутах "Интерсити" и анонсировал проект пригородных поездов City Express.

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