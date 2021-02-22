Целый арсенал оружия правоохранители нашли под балконом квартиры, где произошло ЧП. Фото: Патрульная полиция

В Запорожье 18-летний парень из ружья смертельно ранил своего 19-летнего друга и сбежал с места происшествия, предварительно выбросив несколько улик прямо с балкона.

Инцидент произошел, когда молодые люди собрались поснимать видео с оружием. Через несколько часов стрелка обнаружили прятавшимся в квартире его знакомого. Сейчас задержанному инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области.

"Предварительно установлено, что выстрел был произведен из ружья, которое полицейские нашли при обследовании прилегающей к дому территории под балконом на первом этаже. На этом же месте обнаружены два пистолета марки "ПМ", пистолет марки "ТТ" и нарезной карабин", - говорится в сообщении.

Решением суда подозреваемый арестован без права внесения залога.

В Запорожье 18-летний парень застрелил друга и сбежалВ Запорожье 18-летний парень застрелил друга и сбежалВ Запорожье 18-летний парень застрелил друга и сбежалВ Запорожье 18-летний парень застрелил друга и сбежалВ Запорожье 18-летний парень застрелил друга и сбежал

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