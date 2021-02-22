В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, из девятимиллионного населения, почти три миллиона человек уже получили две дозы вакцины.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейна сообщает The Jerusalem Post.

Он добавил, что к утру понедельника, 22 февраля, в Израиле получили первую дозу препарата против коронавируса более 4,3 миллионов человек. Всего, с начала компании массовой вакцинации, почти три млн проживающих в стране получили две дозы препарата.

Напомним, вакцинация в стране началась в конце 2020 года. После этого власти Израиля приняли решение привить от коронавируса почти все население своей страны уже до конца марта 2021 года.

Также мы писали, что в Израиле медицинские работники зарегистрировали снижение риска заражения на 95,8% среди тех пациентов, кто сделал две прививки препаратом Pfizer.