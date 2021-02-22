В Одессе будет построена большая стоянка для яхт и новый порт для развития бизнеса и перевозок.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт - Ред.) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что вопросы такого строительства в Одессе обсуждали с бизнесом ОАЭ. По словам президента, речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о новых маршрутах "Интерсити" и анонсировал проект пригородных поездов City Express.