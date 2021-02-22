Государственный авиаперевозчик может появиться в Украине уже в этом году. О такой перспективе заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который выразил надежду, что в этом году будут завершены работы, необходимые для создания такой структуры, как передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", - сказал Тимошенко на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Тимошенко также отметил, что для работы в этом направлении целями государства являются: отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Ранее "Страна" писала о тома, что Зеленский пообещал построить новый аэропорт на Донбассе.

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