Зеленский рассказал о новых маршрутах "Интерсити" и анонсировал проект пригородных поездов City Express
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся работы над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити" и анонсировал запуск новых маршрутов.
Об этом он заявил во время форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.
"Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа", - сказал он.
Также, по его словам, в данный момент готовится новый проект пригородных поездов City Express.
"Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает - Киев, Харьков, Днепр", - заявил президент.
"Проходят также переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железной дороги", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в поездах Интерсити пассажирам стали предлагать мясной или вегетарианский бизнес-ланч.
Также сообщалось, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".