Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся работы над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити" и анонсировал запуск новых маршрутов.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.

"Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа", - сказал он.

Также, по его словам, в данный момент готовится новый проект пригородных поездов City Express.

"Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает - Киев, Харьков, Днепр", - заявил президент.

"Проходят также переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железной дороги", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в поездах Интерсити пассажирам стали предлагать мясной или вегетарианский бизнес-ланч.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".