Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина CoviShield (препарат, произведенный в Индии по лицензии AstraZeneca - Ред.) на сегодня является одной из лучших.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля.

"Это одна из лучших на сегодня вакцин", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об эффективности вакцины CoviShield производства Serum Institute India.

По словам президента, первая партия вакцины, которая будет поставлена в Украину, - производства компании AstraZeneca.

"Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca… Мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, когда стоит ожидать ее прибытия, Зеленский сказал: "Не хочу говорить, когда прибудет - хочу дождаться, когда уже прибудет. Загружена уже. С завода выехала в нашем направлении".

Напомним, "Страна" подробно писала о вакцине "Ковишилд", которая является версией британской "АстраЗенеки" для бедных стран и которую везут в Украину.

Также мы писали о том, что Степанов записал в Индии ролик, как отгружают вакцину для Украины.