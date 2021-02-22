Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 22 февраля после выступления на форуме "Украина-30: Инфраструктура".

Журналисты попросили президента прокомментировать появление в СМИ информации по поводу Северо-Крымского канала, в котором Украина якобы собирается построить уже вторую дамбу в рамках президентского проекта "Большое строительство".

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо. Иногда подбрасывают неплохие идеи, - заявил Зеленский.

Отметим, что до 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу, соединяющему Днепр с полуостровом. После оккупации Крыма Москвой поставки воды в Крым были прекращены.

Напомним, на прошлой неделе во время встречи постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича с начальником Управления Северо-крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко обсуждался вопрос возможности строительства в Херсонской области на 107-м километре канала дамбы, которая исключила бы подачу воду на территорию аннексированного Крыма.

"Страна" подробно разбиралась, зачем у Зеленского заговорили о строительстве дамбы в Крым.