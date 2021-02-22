Автотрассу, соединяющую восток и запад Украины построят к 30-й годовщине Независимости Украины, которую будут отмечать 24 августа 2021 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Другой проект посвящен 30-летию Независимости Украины, это трасса М-30. Это будет самая длинная дорога Украины протяженностью 1 400 км, которая соединит восток и запад нашей страны", - сказал Зеленский.

Также Зеленский анонсировал появление в Украине в скором времени таких пассажирских поездов, "чтобы поездка длилась 3-4 часа".

Правда, что такое "скорое время" он не уточнил.

На видео: Зеленский о дорогах Украины с 4:44

Ранее "Страна" писала о том, что год назад Зеленский подписал закон о дополнительных расходах на строительство дорог в Украине.

Также мы подробно рассказывали о коррупционных схемах в дорожном строительстве, в которых участвует приближённый к власти пул компаний.