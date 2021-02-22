Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook фото вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Этот снимок, судя по всему, сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ. На фото Уруский находится рядом с Кадыровым в толпе людей.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото вице-премьера Уруского (отвечает помимо прочего за ВПК) рядом с Рамзаном Кадыровым. Фото скорее всего случайное - толпа людей идет вместе по какой-то выставке. Но вот то, что Шмыгаль его выложил, естественно, не случайно", - пишет Telegram-канал "Политика Старны".

Ранее "Страна" уже писала, что новый глава Укроборонпрома Гусев пытается "сбить" Уруского, в Раде "слуги народа" уже начали сбор подписей за его отставку.

"И этим фото Шмыгаль как бы обозначил свою позицию. Но все равно ход как для чиновника нетривиальный. Осваивают современные технологии хайпа", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, в августе 2020 года Зеленский вывел из СНБО Смолия и Пристайко и ввел Стефанишину, Уруского и Шевченко.