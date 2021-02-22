Западная Украина – снова в эпицентре эпидемии.

Самая сложная ситуация – на Ивано-Франковщине, которая из-за резкой вспышки коронавируса единственной из всех областей с 22 февраля вошла в красную зону.

Жесткий карантин там ввели пока на неделю – закрыли рестораны, запретили массовые мероприятия, но в то же время транспорт, рынки и магазины работают. На въездах в регион поставили блокпосты, где въезжающим измеряют температуру.

Интересно, что горнолыжный курорт "Буковель" продолжает работать. Там лишь закрыли заведения общепита, оставив еду на вынос, а работу подъёмников даже продлили, а утром они будут открываться на полчаса раньше - отели по-прежнему переполнены. Хотя некоторые винили в резком росте заболеваемости именно "покатушки". По соцсетям в январе разошлись фотографии массового наплыва туристов, огромных очередей на подъемники и позирующего с лыжниками Зеленского без маски.

Еще одной возможной причиной называют затянувшиеся "свята", которые на Франковщине традиционно отмечают особо широко – и даже после окончания зимних праздников еще гуляют "расколяду" до Сретения.

Локдаун ввели накануне намеченных на 28 марта довыборов в Раду (основная борьба развернется между Марусей Зверобой от партии Порошенко, Василием Вирастюком от "Слуг", "свободовцем" Русланом Кошулинским и совладельцем "Буковеля" Александром Шевченко).

Узнавали, что происходит в новом эпицентре коронавируса в Украине и что там будет с выборами.

"Где ковид-фонд? Рентген негде сделать"

Медики и власти рапортуют: заболеваемость на Франковщине резко выросла в четыре раза, ежедневно заражаются сотни человек. Местные больницы заполнены "ковидными" пациентами почти до отказа, часть везут в соседние области.

А в райцентре Богородчаны впервые в Украине у стен районной больницы развернули мобильный госпиталь, где, если понадобится, могут разместить больше ста больных (всего в больницах области – больше двух тысяч пациентов с "короной"). О об открытии госпиталя отчитался в соцсетях министр Аваков, который курирует "проект".

Из Киева на Франковщину с апломбом привезли мобильный госпиталь, который, возможно, и не пригодится. Фото: МВД

Правда, на сей счет ходят противоречивые мнения - одни это одобряют как вынужденную меру и шаг на опережение, другие считают показухой власти.

Мобильный госпиталь привезли из Киева 19 февраля, но принимать пациентов он сможет не ранее, чем в начале марта, пока его не оборудуют. В то же время перепрофилируют Богородчанскую больницу, где сейчас лечится восемь десятков "ковидных", чтобы там можно было разместить больше двух сотен больных.

"Скорее всего, эти палатки так и простоят пустыми и развернули их, похоже, ради пиара властей. Намного удобнее было создать такой временный госпиталь в спортивном зале или санатории. Пока эти "шатры в снегах" никак не приспособлены для лечения, пыль в глаза, да и все. А на практике – полный трэш в больницах. Гинекологи лечат больных ковидом, в Надворной рентген негде сделать. Где ковид-фонд? За 40 миллионов можно было в каждой палате поставить кислородный концентратор", - анонимно поделился со "Страной" один из местных медиков.

Власти настаивают на том, что мобильный госпиталь нужен и что это не пиар. Губернатор Андрей Бойчук уверяет, что через неделю госпиталь будет пригоден для приема пациентов.

"Если бы его развернули, например, в санатории, были бы сложности с доставкой больных в реанимацию. А так все рядом", - объяснил он нам.

Мобильный госпиталь охраняет полиция с автоматами, блокируя даже журналистов, мол, режимный объект.

При чем здесь выборы

Также Аваков анонсировал усиление нарядов МВД в области. Источник "Страны" в местной обладминистрации рассказал, что обсуждается сценарий переноса выборов под предлогом локдауна.

"Делается все для победы Вирастюка, возможно, понадобится больше времени для его раскрутки, чтобы сравнять его шансы с более раскрученной Зверобой", - говорит источник.

Ходят также слухи, что с помощью локдауна якобы хотят повлиять на результат выборов.

"Это подтягивают силы для воздействия на довыборах в 87 округе?" - комментирует в Facebook усиленный режим полицейских патрулей франковчанин Иван Юрченко.

Другие ругают власти за рост тарифов, из-за которого люди экономят газ и болеют чаще. А Ивано-Франковская область, откуда на заработки едет много заробитчан, считается одной из самых бедных в стране.

"Люди элементарно мерзнут в домах, экономя скудные зарплаты и пенсии", - пишет франковчанин Петр Возный.

В то же время растет волна возмущения среди предпринимателей, не согласных с закрытием ресторанов.

"Супермаркеты, базары, маршрутки забиты, а крайние - рестораны. Буковель, туристические комплексы работают, а небольшое кафе на 4-6 столиков - рассадник короны и его надо закрыть. Все должны быть в равных условиях", - говорит нам владелица кафе во Франковске Наталья Гнатушко.

А в Буковеле локдауна нет, и даже продлили часы работы подъемников

Многие называют нынешний локдаун "сюром". Ведь еще накануне его введения, в минувшие выходные, все работало, а люди ходили без масок.