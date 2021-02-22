Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе, между Луганской и Донецкой областями.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 22 февраля, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Так, Зеленский заявил, что в планах властей "за пару лет" построить новый аэропорт на Закарпатье, так как у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

"И второе - (аэропорт - Ред.) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сказал Зеленский.

По словам президента, новый аэропорт в регионе планируют использовать для нужд гражданской авиации.

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - заявил президент.

Напомним, Европейский инвестбанк выделит Украине 320 млн евро на модернизацию аэропорта "Борисполь" и вакцинацию.

Также мы писали о том, что Зеленский провел совещание по реинтеграции Крыма и Донбасса.