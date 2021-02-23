Сегодня начинается 12-й лунный день в Раке. Это не самый лучший день для принципиальных и вспыльчивых людей. Сегодня особенности характера могут вызвать конфликты в межличностных отношениях. Есть вероятность разногласий в деловой и личной сферах. Звезды советуют посвятить день служению окружающим, быть снисходительными, проявить внимательность к близким и посвятить время благотворительности.

Астрологи акцентируют внимание на особенностях характера каждого знака Зодиака при составлении гороскопа на 23 февраля. Именно негативные черты каждого могут стать сегодня тем спусковым крючком, который приведет к непоправимому. Но день может пройти успешно, если постараться не усложнять возникшие жизненные ситуации.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов импульс может преобладать над разумом, а эмоции - над совестью. Сначала этот знак принимает решения, не советуясь с окружающими, а в случае провала - театрально извиняется. Впрочем, все громкие слова он уже на завтра может забыть.

При этом Овну свойственно оправдывать свои неудачи невнимательностью или сложным характером, но где-то в глубине души они догадываются, как это выглядит в глазах окружающих.

Телец (21.04 - 21.05)

Темная сторона Тельца - расчетливость. Он никогда не сделает что-то себе в "минус". Представители этого знака редко подбирают слова в общении с неприятелем, обычно бьют по живому, добиваясь своего.

Но даже при своем интеллекте и скромных ожиданиях этот земной знак Зодиака не всегда отличается трезвым взглядом на вещи и порой от своих близких может требовать сверхъестественных результатов.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Непростой характер Близнецов заключается в их легкомысленности и поверхностных суждениях о людях. Пытаясь быть эффектными, вы часто теряете голову - то слишком снисходительны к своим обидчикам, то чересчур жестоки к мелким ошибкам сторонников. Близнецам многое сходит с рук из-за их обаяния, поэтому ваше поведение списывают на настроение и стараются не попадать под "горячую руку".

Как бы там ни было, старайтесь не превратиться во врага для самого себя. Сегодня даже несерьезные проблемы могут вызвать бессонницу, отсутствие аппетита, резкое снижение трудоспособности.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак никогда не признает своих ошибок. Такой инфантилизм проявляется в том, что этот представитель Зодиака может обвинить в собственных неудачах кого-угодно, будет неустанно упрекать внешние обстоятельства, воспринимать помощь как должное и даже поучать близких, которые желают ему добра.

Критику Раки тоже не любят. Даже в конструктивных советах они подозревают недоброе намерение, а на вашу иронию могут всерьез и надолго обидеться. С этими безусловными семьянинами нужно быть начеку - подружиться со всеми членами семьи Рака, нахваливать его круг общения и восхищаться верными друзьями.

Лев (23.07 - 23.08)

Короткая характеристика Львов - высокомерные люди с добрым сердцем. Это утрированно, но отчасти правдиво. Царские повадки, чувство стиля, стать и пристальный взгляд всегда отличают представителей этого знака. Когда Львы показывают изнанку своей сущности - это зачастую самовлюбленная личность, которой все сходит с рук, потому что она считает себя несравненной.

Они всегда добиваются своего и умело играют на чувствах окружающих. К сожалению, тяга все вокруг контролировать не всегда приносит успех. Постарайтесь ослабить хватку и не стараться все сферы жизни подчинить своему влиянию. Так будет проще и легче.

Дева (24.08 - 23.09)

Характер Дев - квинтэссенция злопамятства. Если в вашем окружении есть Дева, с которой вы обошлись несправедливо, будьте уверены, что она припомнит вам даже самую мелкую пакость. Как правило, Девы прекрасно эрудированы и привыкли все сложности решать очень достойно. Поэтому они не терпят хаоса, неорганизованности и беспорядка.

Зачастую характеру Дев свойственна отрешенность и холодность, на работе - это уравновешенные трудоголики, которые не прощают оплошностей коллег. Поэтому Девы-руководители щепетильны рабочих моментах, сопряженных с пунктуальностью или выполнением договоренностей. Если вы допустили ошибку и показали себя недостойно, ждите разбирательств на этой почве.

Весы (24.09 - 23.10)

Рожденные под созвездием Весы - надежные и тонко чувствующие люди, вечно стремящиеся к гармонии. Однако идеальными их характер назвать сложно. Допуская серьезный промах или ожидая нападения со стороны конкурентов - они могут атаковать первыми и неожиданно для своего оппонента.

Ну, правильно, чего раздумывать, когда можно укусить без зазрения совести. Впрочем, злость и негативные аспекты в сущности Весов - это скорее защитная реакция. Чем больше они проявляют себя с негативной стороны - тем больше нуждаются в поддержке.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Порой глядя на Скорпионов можно сказать, что в его жилах течет рыцарская кровь - так тонко они чувствуют несправедливость. Скорпионы чувствуют себя защитниками слабых и помощниками нуждающихся. Взамен они требуют, чтобы окружающий мир жил по их законам и моральным принципам. Если Скорпион увидит хоть одно отклонение, будет наказывать всех и вся.

Он никогда не забудет показать, кто "хозяин" в сложившихся отношениях и формирует такие взаимоотношения с остальными, где ему отводится роль лидера. Поэтому если вы не собираетесь подчиняться человеку, рожденному в период с 24 октября по 22 ноября - не нужно даже начинать, чтобы за самое незначительное непослушание не последовала расплата.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сложность характера Стрельца - в его эгоизме и энергии, которая бьет через край. Еще одна особенность - разговорчивость, которая помогает ему очаровать любого представителя Зодиака. Но не надолго, потому что монолог Стрельца порой мешает другим людям раскрыться в его обществе.

Звезды советуют вам заняться активным видом спорта, записаться на кружок по дебатам, выбрать социально полезную работу, где можно высвобождать энергию и чувствовать себя полезным. В противном случае, дома возможны скандалы и громкие диалоги, переходящие в конфликты. Крайнее проявление характера - бестактность и постоянное хвастовство с целью обратить на себя внимание.

Козерог (22.12 - 20.01)

Представители земной стихии нередко строят карьерный рост на базе превосходства над остальными знаками Зодиака. У Козерога - отличное чутье на успешные проекты и талантливых людей, но он никогда не сможет подчиняться тому, кого не уважает.

Они могут быть жестокими с обидчиками и проявлять большой арсенал мести: от полного игнора до публичной демонстрации своего превосходства. Козерог никогда не покажет своих истинных чувств. Своенравным представителям Зодиака никто не указ, поэтому они никогда не станут делать что-то по принуждению. Добиться уважения Козерога крайне сложно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Найти общий язык с Водолеем тяжело. Представители этого знака Зодиака ценят лишь свое мнение, отличаются острым умом и целеустремленностью. Часто самоуверенность берет над ними верх, заставляя терять свой изначальный вектор движения.

Часто эти представители знака Зодиака ощущают детский восторг от своей гениальности, когда добиваются превосходства над остальными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Самое невыносимое в характере Рыб - умение оставаться невозмутимым в любой ситуации. У окружающих даже может сложиться мнение, что вы равнодушный человек, которому нет дела до материального мира или других трагедий. Рыбы действительно редко нервничают, хоть задеть их может такое же безразличие со стороны других людей.

Быть хуже остальных они не любят, поэтому умело создают конфликт на ровном месте, засекая время, когда оппонент придет вне себя от бешенства. Эти "вампиры" могут победоносно захлопнуть за собой дверь и пойти спокойно пить чай, поживившись энергией от конфликта. А спустя какое-то время встретят вас с улыбкой на лице и будут излучать гармонию и спокойствие.