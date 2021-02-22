Модераторы социальной сети Facebook блокируют сообщения с рекламой прививок от коронавируса в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о вакцинах в онлайн-рекламе.

Об этом сообщает Politico.

Как показывает анализ запрещенных объявлений, датированный сентябрем прошлого года, платные сообщения от не менее 110 групп, направленные на повышение осведомленности о том, как действуют вакцины или где можно сделать прививку, были помечены и отправлены в реестр политических сообщений Facebook.

Пользователи, оплатившие рекламу, имеют возможность подать апелляцию, но этот процесс может быть сложным и длительным.

После этого эксперты общественного здравоохранения засомневались в том, что Facebook может стать жизнеспособной площадкой для получения информации о пандемии, поскольку он сталкивается с необходимостью бороться с силами против вакцинации, преобладающими на его платформе, отмечает издание.

Сам Facebook признал, что неправильно идентифицировал некоторые рекламные объявления, и заверил, что восстанавливает рекламные публикации двух сообществ - Центра по контролю за заболеваниями США и Департамента общественного здравоохранения округа Форсайт, Северная Каролина.

Напомним, Facebook и Instagram объявили о намерениях удалять "дезинформацию" о вакцинах против Covid-19 в декабре прошлого года.

Также мы писали о том, что Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса из-за комментария о Навальном.