Столичные правоохранители не исключают, что 10-летний мальчик, который 28 января выпрыгнул с 15-го этажа высотки в селе Чайки под Киевом, состоял в социальных группах суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны предпринять попытку покончить жизнь самоубийством.

Поэтому расследование дела о доведении ребенка до самоубийства передали в более высокую инстанцию - ГУ НП в Киевской области, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

"Учитывая сложность данного уголовного производства, которое приобрело широкий общественный резонанс в связи с возможным участием малолетнего в социальных группах суицидального характера по правилам которых дети должны совершить попытку покончить жизнь самоубийством, руководством Киевской областной прокуратуры принято решение о дальнейшем обеспечении процессуального руководства в нем непосредственно прокурорами аппарата областной прокуратуры", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, по словам заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александра Урина, в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно возросла тенденция суицидальных настроений.

Также мы сообщали, что Кличко признал проблему массового суицида среди киевских подростков.