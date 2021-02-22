Украина получит 5 миллионов дополнительных доз американской вакцины NovaVax

Члены украинской делегации в Индии договорились об увеличении поставок в Украину американской вакцины против коронавируса NovaVax.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора.

Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн доз. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021 года", - заявил он.

Отметим, что Степанов сейчас находится в Индии, где в условиях пандемии и нехватки вакцин договаривается о дальнейших закупках вакцин против коронавируса SARS CoV 2.

Напомним, ранее министр проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз уже отправились в Украину и будут распределены между регионами.