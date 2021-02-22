В понедельник, 22 февраля, в Службе безопасности Украины ожидали на допрос лидера Партии Шария Анатолия Шария. В ведомство приехал адвокат политика Валентин Рыбин. Он заявил, что его подзащитный на допрос не явится, так как он получил статус беженца и проживает в ЕС. Теперь в СБУ вызывают Шария на новый допрос 25 февраля.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"Еще 16 февраля, когда огласили о подозрении Анатолию Шарию, я как его адвокат подал заявление в СБУ с требованием предоставить нам материалы дела, но на сегодняшний момент этого сделано не было. Завтра мы будем обращаться в суд и обжаловать бездействие следователей и требовать все документы по делу для ознакомления", - заявил Рыбин.

По его словам, экстрадиция Шария невозможна, так как он имеет в странах ЕС статус беженца, а статьи, которые ему вменяют - политические.

Рыбин прогнозирует, что власти пойдут по пути начала досудебного расследования по делу и попытаются Шария осудить заочно.

Позже он сообщил, что ему вручена повестка на новый допрос 25 февраля. При этом, по его словам, какие-либо процессуальные документы показывать адвокатам отказались.

Напомним, Анатолия Шария обвинили в госзимене и по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам".

По версии СБУ, он помогал российским структурам в проведении "информационных операций".

Сам Шарий считает уголовное дело сфабрикованным по заказу властей в отместку за его оппозиционную деятельность.