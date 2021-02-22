На пятничном заседании СНБО, где ввели санкции против Виктора Медведчука, обсуждали еще один важный вопрос - обострение боев на Донбассе.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов по итогам совещаний рассказал на этот счет две вещи.

Первая - решено вернуться к пяти сценариям по Донбассу, которые были секретно утверждены еще в позапрошлом году. То есть об их содержании пока никто ничего не знает.

Вторая - командирам ВСУ дано разрешение открывать огонь без согласования с вышестоящими инстанциями. Но только если есть угроза жизни военным.

Правда, эта оговорка мало что меняет - она слишком неконкретна. И по факту одно из условий прекращения огня, которое подписали летом, действовать перестало. Украина демонстративно его дезавуировала.

Зачем это сделано и какие теперь будут последствия - разбиралась "Страна".

Как Данилов из перемирия вышел

Итак, в пятницу, 19 февраля, Данилов рассказал, что теперь командиры могут стрелять на Донбассе без особых препон.

"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ", - сказал секретарь СНБО. И добавил, что в случае опасности такое решение нужно принимать мгновенно.

Угроза жизни военным - понятие широкое и толковать его можно как угодно. Без более четких критериев любой командир сможет отдать приказ на обстрел практически по собственному произволу.

Именно поэтому подобные шаги были прямо запрещены в соглашении о прекращении огня, которое Украина подписала в июле. Там говорится:

"Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ", - говорится в документе, из которого Украина формально не выходила.

Причем под "наступательные действия" в соглашении не подпадают артобстрелы и снайперский огонь. Таким образом, стрелять в ответ можно было только в случае полноценной атаки на позиции - и только после того, как состоится координация сторон. Точнее - в случае ее провала.

Как видим, заявление Данилова весь этот алгоритм полностью ломает. Хотя еще осенью в Минобороны пытались узаконить запрет на обстрелы приказом 330 - который вводил за несанкционированный огонь взыскания. А именно - лишение премии.

И, кстати, это реально работало - то есть, формула раннего Зеленского "надо просто перестать стрелять" была вполне реализуемой.

Но это было до местных выборов, где Зеленский пытался удержать голоса юго-восточного электората и действительно старался соблюдать перемирие. Однако после избирательной гонки почти сразу началось обострение на Донбассе. Появились первые убитые.

Далее ситуация раскручивалась по нарастающей. И по итогу в феврале вернулась позиционному противостоянию с регулярными обстрелами и погибшими.

Почему произошло обострение?

Характерно, что решение, которое по сути узаконило выход из перемирия, приняли одновременно с новыми санкциями против ОПЗЖ - единственной парламентской партии, которая призывает выполнить политическую часть Минских соглашений.

Именно этот аспект увидели в Кремле, когда комментировали санкции против Медведчука.

"Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

То есть в Москве напрямую увязывают санкционный погром против депутатов "Оппозиционной платформы" и обострение на Донбассе. Корректна ли эта увязка?

Интересно, что такую же взаимосвязь проводят и украинские власти. В субботу глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что обстрелы усилились "после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций по содействию терроризму".

Стороны только расходятся в том, кто развязывает новую войну. Хомчак в традициях 2014-2015 годов утверждает, что сепаратисты обстреливают себя сами.

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения", - заявил начальник Генштаба.

То есть в Украине прямо говорят, что обстрелы и санкции связаны - Россия "мстит за Медведчука".

Правда, неясен смысл таких действий для Москвы, если они не ведут к территориальным захватам или большим потерям в рядах ВСУ. Также сомнительны политические выгоды от обострения: прямо сейчас РФ ударными темпами достраивает "Северный поток-2", едва избежав серьезных американских санкций.

Зачем в этих условиях развязывать войну на Донбассе - совершенно непонятно.

У украинских властей же по обострению могут быть свои мотивы.

1. Смещение внимания западных партнеров с ряда вопросов, которые у Зеленского хотели бы подвесить: например, судебной реформы, которая передает контроль над судами в руки западных структур (а этого на Банковой делать не хотят). Или же темы с НАБУ - у Зеленского хотят уволить главу НАБУ Сытника, за которого заступается Запад.

2. Отвлечение общественного внимания от провалов во внутренних делах - сорванной вакцинации, тарифов.

3. Также кампания по нагнетанию военных настроений совпала с последним этапом достройки "Северного потока-2". Не исключено, что бои на Донбассе призваны в экстренном порядке мобилизовать Запад против России, а значит - и этого проекта.

Правда, судя по поведению Германии, которая настойчиво хочет достроить трубопровод, бои должны быть очень интенсивными. И это на данный момент составляет главную угрозу на сегодня.

То есть - серьезная активизация боевых действий на Донбассе с целью радикально поменять позицию Германии и сорвать завершение строительства "Северного потока-2". И по сути интенсивная война это, пожалуй, единственное, что может остановить стройку.

Правда, риски для в таком случае для Зеленского крайне велики.

Война большой интенсивности - как в 2014-2015 годах может привести к новым крупным потерям Украины и, возможно, к утрате контроля над новыми территориями на Донбассе. Естественно, что все противники Зеленского повесят за это ответственность на президента. Как минимум, ему уже не стоит будет помышлять о втором сроке. И, не исключено, придется покинуть свой пост досрочно.

Пять сценариев. По какому движемся?

Также интересно заявление Данилова о возврату к теме "пяти сценариев". Их утвердил СНБО еще в декабре 2019 года, накануне первой встречи Зеленского с Путиным в Париже.

С тех пор сценарии никому не показывали. А "Страна" в январе 2020 года опубликовала свои пять сценариев развития ситуации на Донбассе.

Мы тогда рассказывали, что наиболее вероятный вариант развития событий - инерционный (продолжение вялотекущей войны). При котором решить проблемы на Донбассе не удастся, несмотря на деятельность Зеленского. И ситуация будет законсервирована в нынешнем виде.

"Страна" еще тогда прогнозировала, что некий прогресс может быть только к местным выборам, а потом мирный процесс вновь, как уже было при Порошенко, заморозят. Так и произошло.

Другие сценарии таковы:

Второй - Киев пойдет на уступки в рамках "Минска-2". То есть согласится на "народную милицию", выполнит Минские соглашения в части выборов и особого статуса Донбасса до получения участка границы с Россией. Но в настоящий момент перспективы реализации этого сценария минимальны до изменения власти в Украине.

Третий - Россия пойдет на уступки ради снятия санкций. Санкции - довольно серьезный сдерживающий фактор для России, и у украинской власти были предположения, что Москва может поступиться отдельными пунктами минских соглашений, если Запад отменит санкционное давление. Но сейчас уже понятно, что это вряд ли произойдет. Наоборот, позиция Россия только ужесточается.

Четвертый - компромиссный. Реализация политической части Минских соглашений по формуле "ни вашим, ни нашим". Одну из самых важных ролей будет играть позиция Вашингтона. Если они утвердят компромиссный вариант, то это может купировать протесты "партии войны" в Киеве. Но пока такая вероятность также чисто теоретически. Отношения между Западом и Россией сейчас имеют скорее тенденцию к ухудшению на фоне темы Навального, Белоруссии и прочего.

Пятый - начало масштабной войны. Можно ли считать таковым то, что происходит сейчас на Донбассе - пока вопрос. В конце концов подобные обострения случались переодически и раньше.

Поэтому об актуализации военного сценария можно будет говорить либо при резком росте жертв конфликта (например, вследствие массированных обстрелов гражданских объектов), либо при реальном наступлении войск.