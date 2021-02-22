С начала февраля на украинских водоемах погибли как минимум 23 человека, так как люди пренебрегают правилами безопасности и выходят на лед, несмотря на резкие перепады температуры.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В то же время спасатели рассказали и о счастливом случае. 17 февраля в Николаевской области на Тилигульском лимане, неподалеку от с. Коблево, трое мальчиков –- один 2011 и двое 2009 рождения - провалились под лед, но их успели спасти.

Детей увидел водитель грузовика, который проезжал мимо. Мужчина вызвал ГСЧС и начал спасать детей самостоятельно, используя подручные средства. Когда вытаскивал детей, на помощь уже подоспели и местные жители. Обошлось без жертв, состояние здоровья парней удовлетворительное.

В связи с этим ГСЧС напоминает:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;





запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;





переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;





запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;





запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;





нельзя выходить на лед в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;





запрещено употреблять спиртные напитки у водоемов;





необходимо следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.

Если случилось чрезвычайное происшествие сразу звоните в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, в начале февраля в Киеве полиция спасла утопающего, провалившегося под лед в Русановском канале.

Также мы писали, что в январе во Львовской области двое рыбаков провалились под лед, спасти их не удалось.