Парламентская фракция "Голос" и группа "Доверие" стали основными союзниками "Слуги народа" в Раде. К такому выводу пришли в Комитете избирателей Украины (КИУ) в результате анализа результатов голосования.

"В Верховной Раде IX созыва чаще всего законы голосуют депутаты "Слуги Народа", группы "Доверие" и фракции "Голос". Об этом говорится в мониторинге КИУ по результатам голосований за принятые законы.

За период сентябрь 2020 г.-январь 2021 г. было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажали лишь 84% или 206 из 247 депутатов "слуг народа". Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем "за" нажимали 66% (13 депутатов) группы "Доверие" и 65% (12 депутатов) фракции "Голос", - сообщается на странице КИУ в соцсети.

По мнению КИУ, таким образом именно депутаты "Голоса" и "Доверия" активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов "слугам народа" не хватало.

"По данным голосований близко к условной коалиции с "Слугами народа" должны находиться фракция "Голос" и группа "Доверие". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Доверия" вместе обеспечивали 231 голос, что было достаточно для принятия законов", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

У других фракций и групп показатели поддержки решений парламента - ниже. В среднем за принятые в Раде решения голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" в среднем нажимала половина депутатов ВО "Батькивщина" (50%) и группы "За будущее" (45%).

"В целом результаты мониторинга указывают, что в целом депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов. В среднем "за" голосуют только 23% депутатов ОПЗЖ. При этом за 20 законов из 86 депутаты ОПЗЖ не дали ни одного голоса", - добавили в КИУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" дали понять, что голосов в Раде для утверждения Витренко министром энергетики недостаточно.

Также мы сообщали, что Порошенко и Вятрович не голосовали за признание Майдана "ключевым моментом формирования Украины".