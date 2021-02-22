В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поучаствует в форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Форум "Украина 30. Инфраструктура" будет проходить 22-24 февраля в Киеве. На нем спикеры обсудят восстановление и развитие инфраструктуры в Украине. Речь пойдет о государственной программе "Большое строительство", финансировании долгосрочных проектов и роли международных партнеров в этом процессе.

Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры. Запланировано обсуждение перспектив речных перевозок, обновления местных аэропортов, модернизации Укрзализныци и инфраструктуры будущего.

В мероприятии примут участие представители власти, эксперты и общественные деятели.

Напомним, ранее в Киеве уже проводились два форума из этой серии. На первом из них, "Украина 30. Коронавирус", выступал президент Зеленский.

Второй форум, "Украина 30. Платежка", запомнился выступлением нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая произнесла совершенно невнятный и непонятный текст.