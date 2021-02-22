Еще даже поступив на территорию Украины, индийская вакцина CoviShield уже собирает негативные комментарии в соцсетях.

Виной тому - провальная история с вакцинами в целом. Сначала украинцам обещали китайскую вакцину (за нее уже уплачен миллиард), потом - американскую Pfizer и британскую AstraZeneka. И все это - в феврале.

Однако месяц заканчивается, и единственное, что успели купить в Минздраве, - это полмиллиона доз индийской вакцины CoviShield, которая сделана по аналогии с "АстраЗенекой", но нигде в Европе не применяется.

Если учесть, что даже у сделанной в Европе "Астры" множество проблем, то к индийской версии препарата, которая даже называется иначе, появляется еще больше вопросов.

Собрали ожидания украинцев от "Ковишилда".

История вопроса

В Украину скоро должны ввезти первую партию вакцины от коронавируса. Власти сначала обещали первой поставить американо-немецкую Pfizer, потом британскую AstraZeneca, говорили о китайской Coronovac.

Однако, после того, как перечисленные вакцины не привезли, как анонсировали, ни 15, ни 17 февраля, в Украину едет индийская Covishield.

В Офисе президента препарат представили, как британскую AstraZeneca, произведенную в Индии, но это совсем не так. На сайте производителя Serum Institute указывается, что Covishield и AstraZeneka объединяет общая технология и принцип действия. Но саму AstraZeneka британцы производят на фармпредприятиях в Западной Европе и ее в Украину не везут.

Covishield уже бесплатно отправили в такие страны, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшелы. Также планируют поставлять вакцину в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий, Бразилию. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной которая закупает индийский препарат.

Третья стадия клинических испытаний "Ковишилда" должна была пройти в феврале, ее результаты пока не обнародованы.

Что касается количества, то в январе президент Владимир Зеленский заявлял о минимум миллионе доз вакцины в феврале, а совокупно, с учетом трех обещанных препаратов, выходило еще больше. По итогу к концу месяца едва нашли полмиллиона, но и на этой партии сделали пиар.

За ней в Индию вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.

Эту провальную историю с индийской вакциной и вакцинацией, которая никак не начнется, уже обсуждают в соцсетях.

"Две палеты со сроком годности до июня"

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко объяснил, почему вакцину, о которой отчитался Минздрав, пока еще нельзя завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинцев.

Также он поинтересовался, где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac.

"Очередное вранье министра Максима Степанова по поводу закупки векторной вакцины от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca!

И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield.

И дело даже не в том, что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield. И дело даже не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу.

И дело даже не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.

И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3$, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).

И дело даже не в том, что фарпредприятие находится не в Европе и по этой причине у Индийского института сывороток отсутствует GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme), где Украина единственный член с односторонними правами.

А дело в том, что у Индийского института сывороток где-то около 1-1,5 года назад истек срок национального украинского GMP-сертификата.

После чего, украинские инспектора выезжали с инспекцией на производство и определили больше 6 замечаний от критических до незначительных по отношению к фармацевтическому производству Института, что было зафиксировано при составлении corrective and preventive actions (CAPA "капа").

И только на прошлой неделе Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение о устранении недостатков.

И только на будущей неделе Минздрав Украины должен будет подготовить приказ о утверждении плана, порядка и сроков комиссионной проверки инспекторами ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины фармацевтического производства Индийского института сывороток с целю подтверждения соответствия GMP стандарту.

Этот процесс занимает минимум три недели при безупречных обстоятельствах.

Так, что министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину вакцину, которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!!

К чему я это написал? Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?"

"Целый министр в роли грузчика"

Политический эксперт Елена Дьяченко обратила внимание на то, что, судя по всему, это ради индийской вакцины парламент голосовал изменения в закон о лекарственных средствах, вписав туда положения, которые позволяют ввозить что угодно, но только не российскую вакцину.

"Господи, какой стыд с этой индийской недовакциной и целым министром в роли грузчика. Больший даже, чем со встречей на государственном уровне пустого самолета с тремя масками.

Это ради нее парламент голосовал изменения в закон о лекарственных средствах, разрешающий завозить и регистрировать до завершения клинических исследований и без сертификации, получается.

В условия вписали "Если ее закупают или разрешили развитые страны". Перечень стран начали с США, ЕС, Швейцарии, и теперь понятно, зачем вписали и Индию. Ясно ведь, что непонятный генерик не закупают развитые страны, а только разрешила Индия как производитель.

Да и в закон дописали - кроме вакцин агрессора. То есть что попало, даже индийская бурда, но не русская вакцина. И теперь у общества точно возникнет вопрос о русской вакцине, которого могло не возникнуть в случае закупки например Файзера. Потому что менеджеры и государственники двести восемьдесят мандатов использовали при голосовании для того, чтобы это непонятно что колоть украинцам.

Зато британская компания-посредник Crown agents (никто ж не проверял там бенефициаров) снова заработает, храни королеву.

Кстати индийские копии Кабмина, монобольшинства и СНБО обойдутся бюджету дешевле, будут не такими унылыми, а вредить будут меньше, плюс главная выгода аутсорса - они будут далеко".

"Где обещанный Pfizer?"

Политолог Дмитрий Спивак написал, что ни он, ни его друзья не собираются вакцинироваться индийским аналогом AstraZeneca" и объяснил почему.

"А ты записался добровольцем на вакцину COVISHIELD которую министр Степанов везёт из Индии, выдавая ее за AstraZeneca, хотя деньги оплатили за китайскую Sinovac?

Кстати, лабораторных и клинических испытаний у этого индийского чуда фармакологии практически нет. 50-55% эффективности по неподтвержденным данным. Многие страны третьего мира отказались. ЮАР отказалась...

Решили обкатать на украинцах. Эксперимент, так эксперимент. Чего уж там.

Теперь, как я понимаю, господин Степанов, главный санитарный врач Ляшко и Премьер-министр Шмыгаль в прямом эфире примут на себя первый удар, и с улыбкой на лицах вакцинируются именно этим.

Осталось пару вопросов. Где обещанный Pfizer, кто ответит за ложь и полностью проваленную вакцинацию, и кто вернёт почти ярд бюджетных денег из Китая?

И ещё. Сколько экспериментов можно ставить над Украиной и ее гражданами?

Я и мои друзья не будем вакцинироваться этим "индийским аналогом" AstraZeneca".

"Эпопея с вакциной закончится уголовными делами"

Нардеп Александр Дубинский не исключил, что эпопея с вакциной закончится уголовными делами, но уже после смены власти.

"Эпопея с корона-вакциной, которая из штатовской/ швейцарской плавно превратилась в мутную индийскую - явно закончится уголовными делами. Но уже после смены власти.

А пока можем ещё раз констатировать потерю субъектности государством Украина, которое - как колонию - лоббисты обязали закупать вакцину через британское закупочное агентство Crown Agents.

Закупка организована у бывшей британской колонии в Индии, через подконтрольные фармацевтические заводы.

Причём, судя по публикациям британского же BBC, третий этап тестирования вакцины индийцы должны были осуществить в феврале на гражданах Индии.

Но, видимо, решили сначала на украинцах. Которые за это ещё и заплатят".

Также Дубинский добавил, что индийская вакцина поставлена в Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшелы, Мьянму, Непал бесплатно, а Украина - единственная европейская страна, которая ее закупает.

"Через Эпицентр уже бы давно завезли"

Немало украинцев в сети иронизируют над задержками в поставках и тем фактом, что Степанов лично поехал в Индию ее забирать.

"Власть Зеленского, кажется, сделала максимум для того, чтобы украинцы трижды подумали, нужна ли им вакцинация от "короны".

Куда же попрятались гении коммуникаций Мендель и Подоляк? Где президент с давно забытым "36.6"? Почему Офис президента под софитами камер не встречает самолет с индийской вакциной?

И наконец: кто быстрее вернется домой - марсоход или министр Степанов? Джимми, Джимми, ача-ача!" - прокомментировал журналист Сергей Руденко.

"Говорят, через Эпицентр вакцины уже бы давно завезли. И продавали бы по акции с лопаткой для снега и средством для мытья посуды в подарок", - прокомментировал завоз вакцины журналист Михаил Ткач.

"Слушайте, а вакцинировать они будут также, как и покупают вакцину?", - поинтересовался сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Да. Для этого уже выехала группа высококвалифицированных брахманов", - ответил ему подписчик Юрий Саух.

"Доктор Зе уже везёт нам волшебный Ковишилд. Кто готов колоться?" - написала журналистка Елена Скидан и добавила фото из выступления "Квартала", в котором Зеленский изображает врача.