В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизятся три астероида. По размеру один из них, 2020 XU6, можно сравнить со стадионом.

Об этом сообщает NASA.

Самый крупный из трех астероидов, 2020 XU6, приблизится к Земле на самое близкое расстояние - 4,1 миллиона километров. Его размер составляет 213 метров.

В понедельник, помимо этого, к Земле на расстояние 5,6 миллиона километров приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 метра.

Также на расстоянии в 6,9 миллиона километров от Земли пролетит астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.

Напомним, 17 февраля рядом с Землей промчался гигантский астероид размером с Лондонский глаз.

Также мы писали о том, что в первый месяц весны у Земли пролетит потенциально опасный астероид.